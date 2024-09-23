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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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