Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1861 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1861
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- KM NUMIS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (2)
- Zöttl (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск