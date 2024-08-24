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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1863 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 пфенниг 1863 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1863 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где купить?
Бавария 1 пфенниг 1863 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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