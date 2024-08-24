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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1858 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1816 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ferrarese (1)
Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1858 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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