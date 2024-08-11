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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1860 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1860
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1860 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Бавария 2 пфеннига 1860 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?

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