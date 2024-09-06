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1848-1864
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1860
Монеты Баварии 1860 года
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Золотые монеты
1 крона 1860
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
3
1/2 кроны 1860
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
2 талера 1860
Средняя цена
420 $
Продажи
0
123
Талер 1860
Средняя цена
110 $
Продажи
1
64
1 гульден 1860
Средняя цена
160 $
Продажи
0
21
1/2 гульдена 1860
Средняя цена
100 $
Продажи
0
16
1 крейцер 1860
Средняя цена
1 $
Продажи
0
10
Медные монеты
2 пфеннига 1860
Средняя цена
130 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1860
Средняя цена
3 $
Продажи
0
1
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1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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