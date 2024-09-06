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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1860
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1860
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1860
Средняя цена 420 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена 110 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
1 гульден 1860
Средняя цена 160 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1860
Средняя цена 100 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 крейцер 1860
Средняя цена 1 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1860
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1860
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1
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