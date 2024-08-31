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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1860 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1860
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Numismatica Ferrarese (5)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Russiancoin (2)
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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