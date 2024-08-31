Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1860 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1860
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
Сохранность
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- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- KM NUMIS (1)
- Numismatica Ferrarese (5)
- Numismatica Luciani (1)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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