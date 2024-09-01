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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1860 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1860 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Бавария Талер 1860 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Бавария Талер 1860 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Бавария Талер 1860 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Бавария Талер 1860 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1860 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Бавария Талер 1860 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Бавария Талер 1860 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Бавария Талер 1860 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1860 на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1860 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Александр - November 16, 2022
Бавария Талер 1860 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1860 на аукционе Александр - September 21, 2022
Бавария Талер 1860 на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Бавария Талер 1860 на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1860 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Бавария Талер 1860 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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