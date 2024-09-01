Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1860 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
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