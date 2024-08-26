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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1860 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1860
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Stack's - August 15, 2016
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1860 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1860 на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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