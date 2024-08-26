Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1860 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1860
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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