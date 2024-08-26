Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1860 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1860
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 28 апреля 2023
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Дата 8 марта 2023
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
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