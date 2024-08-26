Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1860 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1860
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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- WAG (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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