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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1860 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1860
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Solidus Numismatik - December 3, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1860 на аукционе Spink - March 29, 2006
Продавец Spink
Дата 29 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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