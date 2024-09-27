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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLXIII (1863) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLXIII (1863) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLXIII (1863) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLXIII (1863)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLXIII (1863) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
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  • Künker (5)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
9579 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
11640 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLXIII (1863) на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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