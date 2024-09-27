Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLXIII (1863) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLXIII (1863)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLXIII (1863) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
11640 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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