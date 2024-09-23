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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 12 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 105 CZK
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Numismática Leilões - April 17, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1863 на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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