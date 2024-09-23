Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1863 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1863
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 12 апреля 2021.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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