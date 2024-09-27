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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1474 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • WAG (5)
Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе Solidus Numismatik - July 19, 2015
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1863 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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