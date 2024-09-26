Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Frühwald (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (9)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (3)
  • Künker (16)
  • MDC Monaco (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS62 ANA
Цена
1450 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1863 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1863 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1863 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск