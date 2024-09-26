Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1863 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1863
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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