Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе MDC Monaco за 360 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
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- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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