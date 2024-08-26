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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе MDC Monaco за 360 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • Möller (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (2)
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Solidus Numismatik - February 18, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1855 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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