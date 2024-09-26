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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1848 года "Отречение Людвига I" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года "Отречение Людвига I" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1848 года "Отречение Людвига I" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Отречение Людвига I". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5370 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3222 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
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Где купить?
Бавария 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 "Отречение Людвига I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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