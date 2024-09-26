Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1848 года "Отречение Людвига I" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Отречение Людвига I". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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