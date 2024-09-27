Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1848 года "Новая Конституция" (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Новая Конституция". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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