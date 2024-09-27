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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1848 года "Новая Конституция" (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года "Новая Конституция" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1848 года "Новая Конституция" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Новая Конституция". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария 2 талера 1848 "Новая Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 "Новая Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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