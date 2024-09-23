Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1848 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC,
Цена
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