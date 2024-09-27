Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4091 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 22 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
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