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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4091 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 22 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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Бавария 1 крейцер 1855 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1855 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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