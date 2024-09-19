Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 - 4,49 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Baldwin's за 80000 GBP. Торги состоялись 7 мая 2014.
Сохранность
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- Künker (5)
- Rauch (1)
- Teutoburger (2)
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 7 мая 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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