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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1855 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1855 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 - 4,49 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Baldwin's за 80000 GBP. Торги состоялись 7 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (5)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (2)
Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
53069 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
56354 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Бавария Дукат 1855 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1855 на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1855 на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Baldwin's - May 7, 2014
Продавец Baldwin's
Дата 7 мая 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1855 на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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