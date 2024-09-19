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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
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Бавария 3 крейцера 1855 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1855 на аукционе Solidus Numismatik - April 22, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1855 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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