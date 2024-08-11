Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1855 года "Тип 1849-1856" (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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