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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1855 года "Тип 1849-1856" (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1855 года "Тип 1849-1856" - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1855 года "Тип 1849-1856" - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1271 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2123 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Дукат 1855 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1855 на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - August 15, 2016
Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - August 19, 2015
Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Бавария Дукат 1855 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1855 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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