Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год без года (1855)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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