2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны". Никель (Бавария, Максимилиан II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена без года (1855) года "Статуя Мадонны". Никель. Это никелевая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.

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