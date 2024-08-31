Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны". Никель (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Никель
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель (0,900)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год без года (1855)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена без года (1855) года "Статуя Мадонны". Никель. Это никелевая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.
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