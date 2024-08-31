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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны". Никель (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" Никель - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" Никель - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель (0,900)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год без года (1855)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена без года (1855) года "Статуя Мадонны". Никель. Это никелевая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.

Сохранность
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Бавария 2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Бавария 2 гульдена без года (1855) "Статуя Мадонны" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1855 "Статуя Мадонны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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