Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLV (1855) года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLV (1855)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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