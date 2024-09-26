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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLV (1855) года (Бавария, Максимилиан II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLV (1855)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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