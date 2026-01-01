GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Münzkatalog von Jacob I (1603-1625)
Insgesamt hinzugefügte Münzen: 90
MünzkatalogJakob I1603-1625
Preise und Beschreibung der Münzen von Jacob I
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Gold$21,000-02
Großbritannien, Jakob I
Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
Gold$4,700-044
Großbritannien, Jakob I
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste"
Silber$5,700-012
Großbritannien, Jakob I
1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe"
Silber$360-09
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1603 "Zweiter Büsten"
Silber$260$31,0000110
Großbritannien, Jakob I
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste"
Gold$810-05
Großbritannien, Jakob I
Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch
Kupfer$190-06
Großbritannien, Jakob I
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625). Ovale Form
Silber$350-2264
Großbritannien, Jakob I
1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste"
Silber$140-1126
Großbritannien, Jakob I
1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten"
Silber$9,200-038
Großbritannien, Jakob I
1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe"
Silber$540-086
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1603 "Erste Büste"
Silber$160-021
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1605 "Vierte Büste"
Silber$190-019
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1607 "Vierte Büste"
Gold$5,000-07
Großbritannien, Jakob I
1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe"
Gold$2,000-076
Großbritannien, Jakob I
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste"
Silber$240-02
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1613 "Vierte Büste"
Silber$140-027
Großbritannien, Jakob I
1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
Silber$220-137
Großbritannien, Jakob I
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste"
Silber$440-06
Großbritannien, Jakob I
1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste"
Silber$410-02
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1610 "Vierte Büste"
Silber$620$20,000058
Großbritannien, Jakob I
1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste"
Gold$48,000-021
Großbritannien, Jakob I
Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste"
Gold$3,200-1159
Großbritannien, Jakob I
Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten"
Silber$110-187
Großbritannien, Jakob I
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
Silber$110-012
Großbritannien, Jakob I
1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten"
Silber$4,900-074
Großbritannien, Jakob I
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS
Silber$170-050
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1605 "Dritter Büste"
Gold$4,500-1299
Großbritannien, Jakob I
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste"
Gold$4,500-063
Großbritannien, Jakob I
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten"
$2,300-064
Großbritannien, Jakob I
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild
Gold$4,200-0346
Großbritannien, Jakob I
Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste"
Gold$2,700-0127
Großbritannien, Jakob I
1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung"
Gold$1,900-021
Großbritannien, Jakob I
Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch
Gold$13,000-07
Großbritannien, Jakob I
1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe"
Silber--00
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1606 "Dritter Büste"
Silber$240-0132
Großbritannien, Jakob I
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste"
Silber$310-03
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1615 "Vierte Büste"
Kupfer$130-045
Großbritannien, Jakob I
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625)
Silber$1,600-018
Großbritannien, Jakob I
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
Gold$1,200-198
Großbritannien, Jakob I
1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste"
Gold$83,000-018
Großbritannien, Jakob I
Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung"
Silber$270-029
Großbritannien, Jakob I
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung"
Silber$570-06
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1611 "Vierte Büste"
Gold$59,000-031
Großbritannien, Jakob I
Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
Silber$170-022
Großbritannien, Jakob I
1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung"
Silber$890-0109
Großbritannien, Jakob I
1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung"
Silber$420-029
Großbritannien, Jakob I
6 Pence 1623 "Sechste Büste"
Gold$1,500-0110
Großbritannien, Jakob I
1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten"
Gold$13,000-0134
Großbritannien, Jakob I
Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze"
$4,200-0102
Großbritannien, Jakob I
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras
