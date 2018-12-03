6 Pence 1616 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1616 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61, welches bei Dix Noonan Webb für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2018.

Erhaltung F (1)