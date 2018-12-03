flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1616 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1616 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1616 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1616
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:890 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1616 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1616 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61, welches bei Dix Noonan Webb für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2018.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1616 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
