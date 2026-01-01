flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Goldmünzen 1/2 Sovereign von Jacob I - Großbritannien

type-coin
type-coin

1/2 Sovereign 1603

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)01
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IAlle Britische MünzenBritische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen