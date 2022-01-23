1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 180, welches bei Spink für 45.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung XF (1)