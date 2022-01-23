flag
1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht5,5 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:61000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 180, welches bei Spink für 45.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien 1/2 Sovereign Ohne jahr (1603-1604) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
