Silbermünzen 1 Schilling von Jacob I - Großbritannien
1 Schilling 1603Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1603-1604)058
1 Schilling 1603Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1603-1604)1126
1 Schilling 1604Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)0132
1 Schilling 1604Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)2143
1 Schilling 1604Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)0110
1 Schilling 1619Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)2264Ohne jahr (1619-1625)Feder über dem Schild046
