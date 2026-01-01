flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Silbermünzen 1 Schilling von Jacob I - Großbritannien

1 Schilling 1603

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)058
1 Schilling 1603

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)1126
1 Schilling 1604

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)0132
1 Schilling 1604

Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)2143
1 Schilling 1604

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)0110
1 Schilling 1619

Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)2264Ohne jahr (1619-1625)Feder über dem Schild046
