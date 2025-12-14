flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Durchschnittspreis (PROOF):31000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (108)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1227, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 50.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Obolos - 14. Dezember 2025
VerkäuferObolos
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
75 $
Preis in Auktionswährung 60 CHF
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 24. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2025
ErhaltungVF20 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 19. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum19. Februar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 4. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 2. Juni 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
