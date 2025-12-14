GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Durchschnittspreis (PROOF):31000 USD
Auktionspreise (108)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1227, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 50.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
