GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Morton & Eden Ltd
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:350 USD
Auktionspreise (255)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1231, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 75.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
67 $
Preis in Auktionswährung 50 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Møntgalleri A/S
Datum30. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte