1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1231, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 75.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

