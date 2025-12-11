flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:350 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (255)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1231, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 75.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 27. Januar 2026
VerkäuferNOONANS
Datum27. Januar 2026
ErhaltungF
Preis
205 $
Preis in Auktionswährung 150 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
67 $
Preis in Auktionswährung 50 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Oslo Møntgalleri A/S - 30. November 2025
VerkäuferOslo Møntgalleri A/S
Datum30. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 11. Februar 2026
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum11. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. März 2026
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. März 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
