1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 894, welches bei Dix Noonan Webb für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2020.

