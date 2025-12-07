GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionspreise (128)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 894, welches bei Dix Noonan Webb für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
267 $
Preis in Auktionswährung 200 GBP
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
235 $
Preis in Auktionswährung 180 GBP
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
