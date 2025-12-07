flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (128)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 894, welches bei Dix Noonan Webb für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
267 $
Preis in Auktionswährung 200 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
235 $
Preis in Auktionswährung 180 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion GINZA - 8. Juni 2025
VerkäuferGINZA
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. Oktober 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 11. September 2024
VerkäuferCNG
Datum11. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 26. Juni 2024
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum26. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 7. Februar 2024
VerkäuferCNG
Datum7. Februar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 16. November 2023
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 16. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. November 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen