GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Davissons Ltd.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (117)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2063, welches bei Soler y Llach S.L. für 8.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
224 $
Preis in Auktionswährung 170 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 2. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 24. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion BAC - 25. März 2025
VerkäuferBAC
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion BAC - 5. November 2024
VerkäuferBAC
Datum5. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 11. Februar 2026
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum11. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
