1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2063, welches bei Soler y Llach S.L. für 8.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2022.

