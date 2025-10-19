GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (117)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2063, welches bei Soler y Llach S.L. für 8.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungF
Preis
