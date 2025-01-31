flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (46)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 873, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 9.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
11732 $
Preis in Auktionswährung 9500 CHF
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 30. November 2022
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 30. November 2022
VerkäuferCNG
Datum30. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 15. Juni 2022
VerkäuferNOONANS
Datum15. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 12. Oktober 2021
VerkäuferDNW
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 29. September 2021
VerkäuferSpink
Datum29. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 14. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum14. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 7. Juli 2021
VerkäuferDNW
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 7. April 2021
VerkäuferDNW
Datum7. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 4. August 2020
VerkäuferSpink
Datum4. August 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen