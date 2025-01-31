1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 873, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 9.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

