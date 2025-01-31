GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionspreise (46)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) "Sechste Büste". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 873, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 9.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
11732 $
Preis in Auktionswährung 9500 CHF
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
