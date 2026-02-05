1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 872, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

