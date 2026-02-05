GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionspreise (140)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 872, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
223 $
Preis in Auktionswährung 190 EUR
VerkäuferKlondike Auction
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte