flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (140)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 872, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Russiancoin - 5. Februar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum5. Februar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 14. Dezember 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
223 $
Preis in Auktionswährung 190 EUR
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Klondike Auction - 10. Dezember 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Klondike Auction - 25. Mai 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 30. April 2025
VerkäuferCNG
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. März 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stephen Album - 26. Januar 2025
VerkäuferStephen Album
Datum26. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stephen Album - 5. November 2024
VerkäuferStephen Album
Datum5. November 2024
ErhaltungG
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 11. Februar 2026
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum11. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen