GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht6 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20000 USD
Auktionspreise (56)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 871, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungPROOF
Preis
19759 $
Preis in Auktionswährung 16000 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte