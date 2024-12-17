flag
1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (56)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 871, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungPROOF
Preis
19759 $
Preis in Auktionswährung 16000 CHF
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 21. Oktober 2025
VerkäuferNOONANS
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungF
Preis
121 $
Preis in Auktionswährung 90 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 11. Juli 2024
VerkäuferNOONANS
Datum11. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. September 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 8. Februar 2023
VerkäuferCNG
Datum8. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungF15 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Schulman - 29. Oktober 2021
VerkäuferSchulman
Datum29. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
