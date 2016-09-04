6 Pence 1610 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1610 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1217, welches bei NOONANS für 500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Erhaltung F (2)