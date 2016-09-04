flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1610 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1610 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1610 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1610
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1610 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1610 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1217, welches bei NOONANS für 500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1610 "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
658 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 6 Pence 1610 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 4. September 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
