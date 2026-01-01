flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Münzen von Großbritannien 1610

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis13000 $
Verkauf
0134
Vorderseite
Rückseite
Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis59000 $
Verkauf
031
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis6600 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite MünzeLoch
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis21000 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1604-1619) Zweiter Büsten
Durchschnittlicher Preis3200 $
Verkauf
1159
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis4200 $
Verkauf
0346
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
3142
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis2100 $
Verkauf
022
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis2000 $
Verkauf
076
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
092
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis1800 $
Verkauf
183
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis1500 $
Verkauf
047
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
052
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Distel
Durchschnittlicher Preis1500 $
Verkauf
160
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) DistelIR auf einer Seite oder fehlt
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
051
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis630 $
Verkauf
054

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Zweite MünzeQVAE DEVS
Durchschnittlicher Preis4900 $
Verkauf
074
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
018
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis240 $
Verkauf
0132
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
1143
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
0110
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1610 Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis410 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis110 $
Verkauf
187
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis120 $
Verkauf
045
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
027

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625)
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
045
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625)Ovale Form
Durchschnittlicher Preis190 $
Verkauf
06
Kategorie
Jahr
Suchen