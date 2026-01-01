Katalog
Großbritannien
Zeitraum:
1559-1952
1559-1952
Elisabeth I
1559-1602
Jakob I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Gemeinschaft
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karl II
1660-1685
Jakob II
1685-1688
Wilhelm III und Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anne
1702-1714
Georg I
1714-1727
Georg II
1727-1760
Georg III
1760-1820
Georg IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Eduard VIII
1936-1936
Georg VI
1936-1952
Katalog
Großbritannien
1610
Münzen von Großbritannien 1610
Goldmünzen
Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
13000 $
Verkauf
0
134
Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
59000 $
Verkauf
0
31
Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
6600 $
Verkauf
0
19
Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Loch
Durchschnittlicher Preis
1900 $
Verkauf
0
21
Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
21000 $
Verkauf
0
2
Unite Ohne jahr (1604-1619) Zweiter Büsten
Durchschnittlicher Preis
3200 $
Verkauf
1
159
Unite Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis
4200 $
Verkauf
0
346
Unite Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis
1900 $
Verkauf
3
142
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis
2100 $
Verkauf
0
22
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis
2000 $
Verkauf
0
76
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis
2200 $
Verkauf
0
92
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis
1800 $
Verkauf
1
83
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis
1500 $
Verkauf
0
47
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis
880 $
Verkauf
0
52
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Distel
Durchschnittlicher Preis
1500 $
Verkauf
1
60
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Distel
IR auf einer Seite oder fehlt
Durchschnittlicher Preis
880 $
Verkauf
0
7
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis
610 $
Verkauf
0
51
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis
460 $
Verkauf
0
24
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis
630 $
Verkauf
0
54
Silbermünzen
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
QVAE DEVS
Durchschnittlicher Preis
4900 $
Verkauf
0
74
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
1600 $
Verkauf
0
18
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis
240 $
Verkauf
0
132
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis
3600 $
Verkauf
1
143
1 Schilling Ohne jahr (1604-1619) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis
260 $
Verkauf
0
110
6 Pence 1610 Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis
410 $
Verkauf
0
2
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
110 $
Verkauf
1
87
1 Penny Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
120 $
Verkauf
0
45
1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) Zweite Münze
Durchschnittlicher Preis
140 $
Verkauf
0
27
Kupfermünzen
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625)
Durchschnittlicher Preis
130 $
Verkauf
0
45
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625)
Ovale Form
Durchschnittlicher Preis
190 $
Verkauf
0
6
