Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20131, welches bei Stack's Bowers für 28.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2013.

Erhaltung XF (1) VF (1)