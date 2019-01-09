flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: The New York Sale

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Gold (0,08 oz) 2,4875 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeHalber Engel
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:21000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20131, welches bei Stack's Bowers für 28.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2013.

Erhaltung
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
13000 $
Preis in Auktionswährung 13000 USD
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Halber EngelNumismatische Auktionen