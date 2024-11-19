Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3127, welches bei The New York Sale für 14.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2021.

Erhaltung UNC (2) AU (3) VF (14) Erhaltung (slab) MS63 (1) AU58 (1) DETAILS (3) Service NGC (5)