Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,144 oz) 4,4775 g
  • Durchmesser29 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3127, welches bei The New York Sale für 14.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
6846 $
Preis in Auktionswährung 5400 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
6122 $
Preis in Auktionswährung 5500 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. September 2021
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2021
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 24. Juni 2010
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2010
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Goldberg - 16. September 2008
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2008
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. Mai 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. Mai 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
