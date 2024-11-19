GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,144 oz) 4,4775 g
- Durchmesser29 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6600 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3127, welches bei The New York Sale für 14.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
6846 $
Preis in Auktionswährung 5400 GBP
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
