1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: TimeLine Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,45 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (44)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39007, welches bei Heritage Auctions für 372 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Juli 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 180 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungVF
Preis
81 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 15. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 7. Februar 2024
VerkäuferCNG
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 9. November 2023
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum9. November 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stephen Album - 29. Januar 2023
VerkäuferStephen Album
Datum29. Januar 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2021
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Februar 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Oktober 2018
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
