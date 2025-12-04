GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,45 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionspreise (44)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39007, welches bei Heritage Auctions für 372 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Juli 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum29. Januar 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
