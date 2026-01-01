flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Silbermünzen 1 Penny von Jacob I - Großbritannien

1 Penny 1603

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)06
1 Penny 1603

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)012
1 Penny 1604

Zweite Münze
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)045
1 Penny 1619

Dritte Münzprägung
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)022Ohne jahr (1619-1625)Ohne Umriss oder auf der einen Seite06
