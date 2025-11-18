flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: TimeLine Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,45 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1166, welches bei Spink für 300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stephen Album - 18. November 2025
VerkäuferStephen Album
Datum18. November 2025
ErhaltungVF
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
275 $
Preis in Auktionswährung 275 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. November 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 3. November 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 3. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum3. November 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stephen Album - 27. September 2020
VerkäuferStephen Album
Datum27. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Davissons Ltd. - 11. Dezember 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum11. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 3. Dezember 2019
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 27. Juni 2018
VerkäuferCNG
Datum27. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 23. März 2017
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 23. März 2017
VerkäuferHeritage
Datum23. März 2017
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 18. Januar 2017
VerkäuferCNG
Datum18. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Agora - 12. Januar 2016
VerkäuferAgora
Datum12. Januar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 PennyNumismatische Auktionen