1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1166, welches bei Spink für 300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2024.

