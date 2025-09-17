GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Ohne Umriss oder auf der einen Seite
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,45 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75463, welches bei Stack's Bowers für 440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
440 $
Preis in Auktionswährung 440 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
