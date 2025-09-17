flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Ohne Umriss oder auf der einen Seite

Avers 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Umriss oder auf der einen Seite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Umriss oder auf der einen Seite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,45 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Umriss oder auf der einen Seite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (5)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75463, welches bei Stack's Bowers für 440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
440 $
Preis in Auktionswährung 440 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 27. Oktober 2023
VerkäuferSpink
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2023
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 PennyNumismatische Auktionen