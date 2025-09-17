1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Umriss oder auf der einen Seite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75463, welches bei Stack's Bowers für 440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.

Erhaltung UNC (1) AU (2) VF (2) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU58 (1) AU50 (1) Service PCGS (2) NGC (1)