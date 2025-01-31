flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,45 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 207, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.

Erhaltung
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 27. Januar 2026
VerkäuferNOONANS
Datum27. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
274 $
Preis in Auktionswährung 200 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
