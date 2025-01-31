1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 207, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.

Erhaltung XF (1) VF (5)