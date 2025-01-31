GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,45 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Auktionspreise (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 207, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte