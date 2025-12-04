1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 28, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (5) F (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) XF40 (1) VF35 (1) Service PCGS (3)