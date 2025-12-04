GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: TimeLine Auctions
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,45 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 28, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte