1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: TimeLine Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,45 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 28, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 35 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Roma Numismatics - 25. November 2022
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2020
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2020
VerkäuferStack's
Datum20. Januar 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Holding History Inc - 1. Juni 2019
VerkäuferHolding History Inc
Datum1. Juni 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 25. Juli 2018
VerkäuferCNG
Datum25. Juli 2018
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 24. Februar 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 25. März 2015
VerkäuferCNG
Datum25. März 2015
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Möller - 3. Dezember 2013
VerkäuferMöller
Datum3. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
