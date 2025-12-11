flag
1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) - Münze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser15 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1603-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (45)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2390, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.000 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 35 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion St James’s - 3. Februar 2024
VerkäuferSt James’s
Datum3. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Spink - 18. November 2021
VerkäuferSpink
Datum18. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2021
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion CNG - 1. September 2021
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion CNG - 1. September 2021
VerkäuferCNG
Datum1. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
