1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser15 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1603-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2390, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.000 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 35 GBP
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2021
ErhaltungVF
Preis
