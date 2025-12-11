1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2390, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.000 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (2) XF (5) VF (32) F (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) AU55 (1) Service NGC (2) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (2)

Bertolami (1)

CNG (12)

Davissons Ltd. (2)

DNW (4)

Goldberg (1)

Heritage (2)

London Coins (1)

Morton & Eden (1)

NOONANS (8)

Russiancoin (1)

Spink (3)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

TimeLine Auctions (4)