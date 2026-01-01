Katalog
Großbritannien
Zeitraum:
1559-1952
1559-1952
Elisabeth I
1559-1602
Jakob I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Gemeinschaft
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karl II
1660-1685
Jakob II
1685-1688
Wilhelm III und Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anne
1702-1714
Georg I
1714-1727
Georg II
1727-1760
Georg III
1760-1820
Georg IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Eduard VIII
1936-1936
Georg VI
1936-1952
Kupfermünzen 1 Farthing von Jacob I - Großbritannien
1 Farthing 1603
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Verkauf
Verkauf
Ohne jahr (1603-1625)
0
45
Ohne jahr (1603-1625)
Ovale Form
0
6
