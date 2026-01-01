flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Kupfermünzen 1 Farthing von Jacob I - Großbritannien

1 Farthing 1603

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1625)045Ohne jahr (1603-1625)Ovale Form06
