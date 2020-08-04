1 Farthing Ohne jahr (1603-1625). Ovale Form (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) . Ovale Form. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 275, welches bei NOONANS für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2023.

Erhaltung XF (2) VF (4)