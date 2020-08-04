flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Farthing Ohne jahr (1603-1625). Ovale Form (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Ovale Form

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) Ovale Form - Münze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) Ovale Form - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser15 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1603-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionspreise (6)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) . Ovale Form. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 275, welches bei NOONANS für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2023.

Erhaltung
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 130 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungXF
Preis
397 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Spink - 4. August 2020
VerkäuferSpink
Datum4. August 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1603-1625) auf der Auktion Spink - 22. Februar 2006
VerkäuferSpink
Datum22. Februar 2006
ErhaltungVF
Preis
